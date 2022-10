Costacurta su Theo-Cuadrado: "A livello europeo questi contatti non li fischiano mai"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato alcuni episodi che hanno fatto un po’ discutere in Milan-Juventus: “Il contatto tra Theo e Cuadrado è fallo: sono tre anni che faccio la guerra perché vengono fischiati troppi falli, però quando ci sono vanno fischiati. L’arbitro però è uno abituato ad arbitrare anche all’estero, e all’estero si va spesso anche oltre il limite. Questo è un intervento che in Italia noi vediamo come un fallo, ma a livello europeo, soprattutto in Inghilterra, non fischiano mai. Secondo me questo è fallo però”.