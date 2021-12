Covid, lettera Aic pre-decreto: invito a calciatori per booster di vaccinazione

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Percentuali di giocatori vaccinati da record, col 98%, e una lettera inviata dall'Assocalciatori a tutti gli associati tre settimane fa - prima del nuovo decreto - per consigliare vivamente la terza dose: è questa la fotografia dei campionati italiani di calcio, nei giorni in cui i nuovi provvedimenti anti-Covid del governo introducono l'obbligo di green pass rafforzato per l'ingresso di tutti gli sportivi e gli atleti negli spogliatoi e negli impianti sportivi. "Con il 98% dei vaccinati, l'Italia ha le percentuali piu' alte in Europa - dice Umberto Calcagno - Un dato di cui essere orgogliosi: abbiamo sempre fornito assistenza ai giocatori, e soprattutto informazioni. Anche in questi giorni, ne abbiamo convinti alcuni di quella percentuale residuale non immunizzata, che ci chiedevano delucidazioni". Tre settimane fa, dopo il direttivo, l'Aic ha inoltre inviato una lettera a tutti i suoi iscritti consigliando vivamente la terza dose. (ANSA).