Crescita in tutti gli ambiti: Milan con le idee chiare. RedBird ulteriore impulso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Scudetto 2021-2022, la voglia di conferma nel campionato in corso, il passaggio a RedBird, le più che legittime e realizzabili speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo lo 0-4 di Zagabria: il Milan ha accelerato e sta accelerando il suo sviluppo e non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma l'ambizione di "crescita in tutti gli ambiti".



Le idee chiare di Gazidis

Il virgolettato è di proprietà di Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, durante l'Assemblea degli Azionisti di ieri, nella quale ha spiegato, in parole un po' più tecniche, cosa sia il progetto Milan fuori dal campo in modo che poi, sul campo, la squadra possa raggiungere i risultati sopracitati: "Ogni anno cresceremo, questa crescita di ricavi significa che è possibile fare cose più grandi nel mercato. I soldi sono disponibili per investire su tutti gli aspetti del club, ingaggi e nel mercato. Quando i ricavi crescono è possibile investire di più, più grandi sono gli investimenti e più si può fare sul campo se facessimo le cose bene. E poi questo significa che i ricavi crescono ancora di più”. È, in pratica, un circolo virtuoso in cui il Milan è dentro da un paio d'anni e che si alimenta con una gestione societaria oculata e una gestione tecnica efficace nei risultati.



E con Red Bird...

In questo senso, l'arrivo di Gerry Cardinale e di Red Bird a capo del Club di via Aldo Rossi darà ulteriore impulso al progetto rossonero. A confermarlo sempre Ivan Gazidis: “RedBird ha grande competenza in tutte le aree dello sport, particolarmente commerciale, e le relazioni con i tifosi. L’esperienza di RedBird cambierà non solo il futuro del Milan, ma anche del calcio italiano". Campo con i risultati della passata stagione e di quella in corso, finanze con il bilancio e i ricavi in miglioramento, brandizzazione con un piano commerciale moderno: la "crescita in tutti gli ambiti" del Milan è appena iniziata, mma va già veloce.