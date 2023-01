Crespo: "Impossibile dire chi vincerà la Supercoppa Italiana, spero di vedere una gara aperta"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport soffermandosi su un possibile pronostico in vista della Supercoppa Italiana fra Milan e Inter: "Impossibile dirlo, è una lotteria. Da allenatore direi una cosa sola ai miei giocatori: date tutto sul campo per non avere rimpianti. Da ex giocatore e spettatore, spero di vedere una partita aperta, che lasci spazio al talento dei giocatori in campo. Personalmente impazzisco per Tonali e Barella".