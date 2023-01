Crespo sulla Supercoppa Italiana: "Non c'è un vero favorito per la vittoria"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport soffermandosi anche sulla gara di Supercoppa Italiana fra Milan e Inter: "È una partita secca e, come tutte le finali, non c'è un vero favorito, quindi non c’è una formula magica per dire: si vince così. Oltretutto sarà pure un derby e chi perderà avrà lasciato la coppa alla sua storica rivale".