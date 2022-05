Crespo: "Zaniolo? Pioli, con lui e Leao, avrebbe due giocatori con cui creare superiorità numerica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Gazzetta sullo Sport per commentare le voci di mercato che accostano Zaniolo al Milan, Hernan Crespo ha parlato così della caratteristiche del giocatore della Roma: "Ha tecnica e corsa. Salta l'avversario con facilità e, sulla fascia destra, sarebbe molto importante. Pioli, con lui e Leao, avrebbe due uomini sugli esterni con cui creare superiorità numerica. Non è poco. Anzi: è moltissimo. Quindi, tifo per l'arrivo di Zaniolo. Ma prima ancora per la riconferma di Maldini e Massara".