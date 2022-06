Criscitiello: "Gattuso al Milan ha fatto un miracolo riportandolo in alto"

MilanNews.it

Michele Criscitiello, nell’editoriale pubblicato su TMW, ha parlato di Gennaro Gattuso, ex giocatore e tecnico del Milan scrivendo: “Gattuso riparte da Valencia. Bella piazza in un momento comunque delicato. È stato un peccato perdere Gattuso, per il nostro campionato, sia per l'allenatore che per il personaggio. A Milano ha fatto un miracolo, riportando il Milan in alto. A Napoli non tutti gli hanno riconosciuto il lavoro svolto, dopo che lo aveva preso da Ancelotti che non lo aveva lasciato affatto bene. Con Spalletti i partenopei hanno ritrovato la Champions ma si è visto poco di più per quello che si aspettavano i tifosi. Il made in Italy ci manca. Perdiamo Gattuso e non abbiamo più neanche quel De Zerbi che fino a due anni fa tutte le big seguivano”.