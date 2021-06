Criscitiello: "Il Milan non sparirà dal calcio mondiale se in porta non ci sarà Donnarumma"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha espresso il suo pensiero sulla questione Donnarumma. Queste le sue parole: "Non siamo del partito dei finti moralisti "doveva firmare con il Milan perché è milanista, ha baciato la maglia e cosa saranno 12 milioni al posto di 8 a stagione". Nulla di tutto ciò. Donarumma vuole un contratto di 3-4 anni a 12 milioni a stagione? Faccia pure. Il Milan ha trovato subito il sostituto e i rossoneri non spariranno dal calcio mondiale se in porta non ci sarà Donnarumma. Una cosa, però, da italiani dobbiamo dirgliela: che si decida prima dell'Europeo. Juventus o PSG faccia quello che vuole ma è giusto che a rappresentare la nostra Nazionale ci vada con la testa libera. Questo ci interessa. Non sappiamo la strategia di Raiola e non vediamo l'ora che finisca proprio per capire come si sia mosso. Siamo certi che non sia uno sprovveduto ma non sempre ai migliori registi esce il film perfetto. Questa volta, non credo sinceramente, il rischio che Mino resti con il cerino in mano potrebbe esserci. Il coup de théâtre è dietro l'angolo e la Juventus per il portiere napoletano si è mossa in tempi non sospetti. Il banco potrebbe farlo saltare solo il ritorno di Allegri e l'addio di Paratici. Staremo a vedere"