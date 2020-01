Criscitiello: "Milan, finalmente il cambio modulo"

Torna a sorridere anche l'altro milanese. Quello rossonero. Certamente è un sorrisino di circostanza perché obbligato dal fotografo ma, almeno, il Milan torna a muovere seriamente la classifica. A Cagliari, Pioli ha cambiato modulo. Più per sistemare Ibrahimovic che per propria convinzione. Eppure era l'unica strada, visto l'arrivo dello svedese e i problemi di Suso. La squadra ha più equilibrio ma anche più sostanza in attacco. Una vittoria non cambia nulla ma, almeno, si può ragionare con convinzione verso un cambio di modulo che andava fatto con leggero anticipo. Anche senza Ibra. Vedere in tribuna sorridere Maldini e Boban sembra una scena da film anni '90. Invece era stretta attualità. Merito anche del Cagliari che si è smarrito, in questo finale di girone di andata, senza aver avvisato nessuno. Sta di fatto che l'assenza di Pavoletti alla lunga pesa, perché Simeone non è Pavoletti e Cerri non è adeguato per una squadra che punta all'Europa. Il problema di Maran è che nell'anno in cui ha costruito un grande centrocampo ha perso l'attaccante di riferimento e non è stato rimpiazzato in maniera adeguata.