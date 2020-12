Criscitiello: "Milan, gennaio decisivo: servono due acquisti"

Il Milan, a Sassuolo, ha vinto con troppa semplicità. I campanelli di allarme con Parma e Genoa facevano pensare ad altro. Invece il Sassuolo non sta bene e conferma ciò che dicevamo ad inizio anno. E' una squadra che può puntare al massimo ad arrivare tra le prime 11-12, tutto quello che arriverà in più sarà merito dell'allenatore. Non dimentichiamoci che togliere al Sassuolo Caputo e Defrel è come togliere al Milan Ibra e Rebic. Appunto. Il Milan non aveva le punte eppure ha vinto in scioltezza. Bravo Pioli ma brava tutta la squadra a tornare al successo, con una prova convincente. Il Milan non deve sentire la pressione del tricolore. Anche perché chi deve sentirla sono le altre due. Pioli deve giocare per arrivare terzo o quarto, questo è il suo compito. E sarebbe un grande risultato considerata la presenza di squadre forti come Roma e Napoli o alternative abituate all'Europa, negli ultimi anni, come Atalanta e Lazio. Il Milan è stato costruito bene e viene gestito benissimo. Difficile puntare allo scudetto. Dovrebbero morire la Juventus e svenire l'Inter. Maldini deve intervenire a gennaio. Ci siamo lasciati il 5 ottobre con il difensore in procinto di sbarcare a Linate. Per questioni di tempo ed opportunità non è arrivato. Serve, anche tanto. Servirebbe anche un'altra punta perché è vero che Ibra è eterno ma tra campionato ed Europa League serve numericamente una punta. Ibra avrà gli acciacchi di anzianità e se succede quello che sta succedendo adesso, Pioli deve potersi girare verso la panchina e trovare valide alternative.