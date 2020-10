Criscitiello: "Milan, voto 6,5 al mercato. Squadra competitiva per i primi quattro posti"

Milan Voto 6,5

Acquista Tonali, conferma Ibra e poi tante giovani scommesse in stile Atalanta. Operazioni intelligenti ma se ti chiami Milan devi avere anche delle forti garanzie. La squadra, comunque, è competitiva per i 4 posti e potrà regalare grandi soddisfazioni. Manca ancora un pezzo, vedremo se oggi arriverà, ma la cosa più grave è il silenzio sul rinnovo di Donnarumma. In caso di partenza a zero, prendete questo 6,5 e trasformatelo subito in 4. Dato positivo: in società, rispetto alla scorsa estate, c'è più organizzazione e maggiore chiarezza.