Criscitiello: "Nel Milan c'è un presidente fantasma. Ibra non deve fare la gavetta al Milan. Furlani e Moncada..."

Situazione complicata in casa Milan che si trova in una posizione di classifica poco comoda: al momento i rossoneri sono settimi in classifica con nove punti di ritardo dal treno di testa delle prime cinque classificate. La stagione della squadra di Fonseca è già in salita e sarà necessario rispondere e reagire al più presto. A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ospite del podcast Calcio Selvaggio.

Le parole di Criscitiello: "Nel calcio bisogna strutturare le società. Oggi nel Milan c’è un presidente e proprietario assente, un fantasma. C’è Ibrahimovic che non può fare questo, perchè se vuole fare questo deve fare la gavetta e non la fai dal Milan. C’è Furlani che è un grandissimo uomo di numeri, ma non di calcio. C’è Moncada che è un grandissimo talent scout ma non è un direttore sportivo. Se parte da questi presupposti fai fatica anche in campo dove l’allenatore è un po’ abbandonato".