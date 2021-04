Criscitiello: "Servirà un'altra stagione per dare un giudizio definitivo su Tonali"

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. il direttore Michele Criscitiello ha parlato, nel suo editoriale, della situazione in casa Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è alle prese con mille difficoltà per i rinnovi di contratto. Uno su tutti, ovviamente, quello di Donnarumma. La strada presa per il portiere napoletano è sempre più complessa. Maldini e Massara sono in grande difficoltà nella partita con Raiola e difficilmente riusciranno a recuperare terreno. Nel frattempo, in società, si stanno facendo anche due conti. Da riscattare ci sarebbe anche Sandro Tonali. Da nuovo Pirlo a oggetto del mistero. Per non dire un quasi bluff. Tonali, in questa stagione, ha fatto finora molto male. E' vero che il Milan ha speso una follia per il suo prestito ma è anche vero che mettere ancora dei soldi sul suo riscatto non ti fa dormire la notte. Tonali è già stato pagato ma per restare in rossonero il Milan dovrebbe strapagarlo al Brescia. Ne vale la pena? Se questo è Tonali, la risposta è ovviamente no. Maldini e Massara stanno ragionando su cosa fare. Sicuramente servirebbe un'altra stagione per dare un giudizio definitivo. I passaggi così bruschi dal Brescia al Milan sono sempre pericolosi a maggior ragione se consideriamo che Tonali, prima del Milan, aveva fatto solo serie B e un campionato di A con il Brescia retrocesso dopo qualche mese."