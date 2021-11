Criscitiello su Pioli: "Si è evoluto tantissimo, ha dato un'identità al Milan"

Stefano Pioli Voto 8

E' cresciuto tantissimo in questi anni al Milan e anche con le assenze ha saputo dare la sua identità alla squadra. Si è evoluto tantissimo, il calcio cambia ogni 2-4 anni ma lui è rimasto al passo degli altri colleghi e si è dimostrato innovativo. Peccato per la prima punta, perché se avesse avuto un vero bomber il Milan poteva stare ancora più su. Questa volta, però, deve arrivare fino in fondo e non fermarsi in primavera.