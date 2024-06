Cristian Brocchi rivela quali sono i suoi tre desideri per il futuro

vedi letture

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Al termine della puntata Brocchi ha rivelato quelli che sono i suoi tre desideri, professionali e privati, per il suo futuro: "Professionalmente, spero di trovare il progetto giusto per me per la persona che sono e per quello che ho già fatto ed è stato riconosciuto solo in parte. Per la mia vita privata, solo ed esclusivamente la salute dei miei figli per cui fare qualsiasi tipo di cosa. Per la mia vita, spero di avere quella serenità che ha contraddistinto gli anni migliori della mia vita, grazie a quella sono riuscito a fare quello che ho fatto”.