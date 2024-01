Cristian Totti ha lasciato l'Italia: è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano

Nuova avventura per Cristian Totti, figlio di Francesco. L'attaccante classe 2005 lascia la Primavera del Frosinone per trasferirsi in Spagna, nello specifico al Rayo Vallecano.

Il calciatore è già a Madrid, come testimoniano le storie Instagram di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha accompagnato il figlio in questi primi passi nella società madrilena, col primo allenamento che sta andando in scena in questi minuti.