Cristian Zapata non si ferma. L'ex Milan si trasferisce a 37 anni in Brasile

vedi letture

L'ex difensore di Udinese e Milan, Cristián Zapata, giocherà in Brasile. Il centrale colombiano ha trovato un accordo col Vitoria Bahia, neopromosso nel massimo campionato. Manca solamente la conferma ufficiale del club ma in Brasile danno l'affare già chiuso da qualche giorno. Zapata ha firmato un contratto annuale. 37 anni, Zapata ha speso gran parte della sua carriera in Italia. Arrivato all'Udinese a soli 18 anni, si è ben presto guadagnato la fiducia dei vari tecnici bianconeri.

In Friuli è rimasto 76 stagioni, raccogliendo 194 presenze e segnando 5 reti. Dopo una sfortunata parentesi in Spagna, al Villarreal, chiusa con una clamorosa retrocessione, Zapata si è legato al Milan, indossando la maglia rossonera in 148 occasioni, spalmate su 7 anni. L'esperienza nello stivale si è chiusa al Genoa, dove ha giocato 35 partite dal 2019 al 2021. Le ultime stagioni hanno visto Zapata prima in Argentina, al San Lorenzo e poi in patria, all'Atlético Nacional.