Cristiano Ronaldo non ce la fa più in Arabia Saudita: vuole già lasciare l'Al Nassr

Cristiano Ronaldo non ce la fa più in Arabia Saudita e vuole lasciare l'Al Nassr. Non sono neanche passati 5 mesi ed il portoghese si è già accorto delle infrastrutture, che sono molto lontane dall'essere moderne, e dell'ambiente, che non lo convince. Secondo il Mundo Deportivo il suo obiettivo è tornare in Europa oppure cercare altri mercati. Se CR7 però decidesse di andarsene senza giusta causa dovrebbe risarcire il club per i restanti 2 anni di contratto. Un indennizzo che sarebbe calcolato tenendo conto della legislazione nazionale, delle caratteristiche dello sport e di altri criteri oggettivi.

I criteri devono includere "la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto in corso o al nuovo contratto, il tempo contrattuale residuo, fino a un massimo di cinque anni, gli onorari e le spese pagate dalla società precedente, ammortizzate lungo la durata del contratto, nonché la questione se la risoluzione del contratto avvenga in un periodo protetto". Ci sono anche delle sanzioni sportive che andrebbero a toccare il fuoriclasse, che sarebbe non idoneo per 4 mesi a giocare qualsiasi partita ufficiale.