Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, Stefano Pioli ha commentato così il periodo di Romagnoli: "Non mi piace andare sui singoli in una situazione del genere, non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%, Romagnoli ha giocato tanto. Dobbiamo lavorare bene in entrambe le fasi di gioco".