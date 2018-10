Croazia Under 21, Halilovic in gol contro San Marino

Vittoria e gol anche per la Croazia Under 21. Grande protagonista della trasferta contro San Marino è stato Alen Halilovic, che ha firmato l'1-0 in avvio di ripresa, andando a sbloccare una gara che si stava rivelando più complicata del previsto per gli uomini di Nenad Gracan. Un successo che permette ai croati di chiudere in testa il Gruppo 1, ottenendo così il pass per i prossimi campionati europei.