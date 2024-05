Primavera promossa, Pioli: "Per loro stagione importante, hanno lavorato spesso con noi e sono cresciuti"

Anche domani mister Pioli dovrebbe portare a San Siro per Milan-Genoa diversi ragazzi aggregati dalla Primavera. Durante l'anno sono diversi i giovani fatti esordire ed utilizzati: Jimenez, Simic, Bartesaghi, Zeroli e Camarda. Il tecnico rossonero si è detto soddisfatto dell'apporto dei ragazzi di Abate alla prima squadra.

Come giudica la stagione dei giovani della Primavera che sono stati aggregati spesso alla prima squadra? "Molto positivo. Per loro è stata una stagione importante, hanno lavorato spesso con noi e sono cresciuti. Il Milan punterà sicuramente su di loro per il futuro".