Crotone, esonerato Stroppa. Al suo posto Serse Cosmi

Adesso è ufficiale: Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. Questa la nota ufficiale del club calabrese: "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera".

Al suo posto, come riporta tuttomercatoweb.com, Serse Cosmi. Confermate le anticipazioni, con la trattativa in corso per l'allenatore che andrà a sostituire l'esonerato Stroppa. Cosmi è in viaggio e nelle prossime ore ci sarà l’incontro per mettere nero su bianco. Se non ci saranno problemi l’ex allenatore di Venezia e Perugia si legherà al Crotone fino a giugno.