Cruciani encomia Allegri: “Allenatore di altissimo livello. È il numero 1”

Come orami ben sappiamo, il tema del nostro allenatore Massimiliano Allegri e delle sue capacità nello svolgere il suo lavoro è un tema che ha diviso per molto tempo il mondo del giornalismo e dell'opinionismo sportivo. Nonostante ciò l'ottima partenza col Milan sembra, tranne per qualche rara eccezione che possiamo facilmente intuire ne abbia fatto più un discorso personale che di campo, aver taciuto in parte le grosse critiche che i suoi detrattori gli avevano mosso negli ultimi anni alla Juventus. Proprio in merito a questo, nell’ultima puntata del podcast “Number 1” Giuseppe Cruciani, giornalista e opinionista televisivo, ha parlato di Allegri e delle sue capacità che lo rendono a suo modo di vedere un allenatore top. Queste le sue parole:

“Ci sono allenatori di primo livello, di una categoria superiore, e poi ci sono gli altri. Allegri, non perchè è primo, ma l’ho detto anche in tempi non sospetti, appartiene alla prima categoria ossia quelli di grandissimo livello. Voi avete visto la panchina del Milan contro la Fiorentina? E chi gioca sulla fascia destra del Milan? Allegri è uno che riesce a trovare soluzioni con quello che ha a disposizione, senza lamentarsi mai di niente. Per cui il numero 1 è Allegri. Ancora una volta sono schiaffi in faccia settimanali a chi per anni lo ha trattato come una pezza da piedi, come uno antiquato, vecchio, superato”.