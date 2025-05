Cruciani: "In questo momento credo che al Milan nessuno abbia le idee chiare"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato della finale di Coppa Italia soffermandosi in modo particolare su Milan:

"Io dico una cosa: in questo momento io credo che al Milan nessuno abbia le idee chiare. Cioè in questo momento pensare chi sarà l'allenatore del Milan è un esercizio di stile che possiamo fare perché c'è il mercato che fra poco si apre ufficialmente eccetera, ma le idee sono talmente confuse, e la lotta di potere, e ha fatto molto discutere quello che ho detto l'altra settimana sul fatto che in questo momento, e mi hanno mandato un sacco di messaggi i tifosi del Milan su questa cosa qua, dicendomi: "Si, hai ragione, è vero. In questo momento al Milan non c'è programmazione, c'è una lotta di potere all'interno della società", che è fondamentalmente una lotta di poltrone. Ma io non do alcuna accezione negativa a questa cosa, fa parte della vita, e il fatto che di solito una società progetta e compatta, poi certo all'interno ci possono essere dei distinguo, dei disappori, delle competizioni, quello che vuoi, ma al momento l'unica cosa che c'è è guerra di posizione e di potere tra le varie fazioni. Ed è questo quello che preoccupa moltissimo i tifosi del Milan. Dunque pensare all'allenatore del futuro possiamo divertirci, ma nessuno decide, nessuno è in grado di decidere. Ed è grave, gravissimo".