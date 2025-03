Crudeli certo: "Conte sarebbe l'allenatore giusto per risollevare il Milan"

vedi letture

Tiziano Crudeli, noto giornalista di fede milanista, è intervenuto a Radio Marte: “Sulle voci del Milan su Conte posso solo dire che lui, allo stato attuale, sarebbe l’allenatore giusto per risollevare il Milan dalla nona posizione in classifica a posizioni di vertice. Ibrahimovic non ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente, serve un direttore sportivo alla Marotta: Ibra grandissimo giocatore ma nel ruolo di direttore sportivo non si è rivelato attualmente il migliore in assoluto, anzi...

Continua Crudeli: "Il Milan potenzialmente è un'ottima squadra poi vedi la posizione in classifica ed i punti guadagnati e ti rendi conto che vive una situazione complessa: il dato dei 15 convocati nelle Nazionali dimostra che individualmente i giocatori della rosa rossonera sono di grande valore ma bisogna saperli gestire e al momento il Milan non ha saputo formare una squadra competitiva ai massimi livelli".