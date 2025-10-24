Cuadrado a Sky: "Rammaricati perché abbiamo visto il traguardo vicino"

Juan Cuadrado, giocatore del Pisa e autore del pimo gol, ha parlato a Sky Sport 24 al termine di Milan-Pisa 2-2. Le sue parole:

Quali sono le emozioni di questo primo gol col Pisa e di questo pareggio?

"Contento per il gol e per la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine abbiamo visto il traguardo vicino. Questo pareggio ci deve dare la fiducia per affrontare le prossime partite: se abbiamo questa voglia e con la personalità mostrata in campo possiamo fare ancora molto bene"

Si vede che ti diverti ancora...

"Per me il calcio ha cambiato la vita. Quando vedi il traguardo lì vicino, cerchi di sfruttare ogni momento. Sono molto contento di essere in questa squadra e della fiducia del mister e dello staff. Cerco di rimanere al 100% ogni giorno. Sono molto felice"