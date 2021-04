Cucchi: "Donnarumma? Sorpreso si faccia fagocitare da affarismi"

Nel corso del TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Riccardo Cucchi voce storia di RadioRai. Con lui abbiamo analizzato la questione Donnarumma. "Appartengo ad un'altra era calcistica - ha detto - e credo ancora nel calcio come passione e valore etico. Mi sorprende che un ragazzo di gran talento di 22 anni si faccia fagocitare da questo affarismo che sta condizionando il nostro calcio anche finanziariamente e non si renda conto che guadagna già una cifra considerevole. Dovrebbe anche riflettere su quanto il Milan ha fatto per lui in termini di sacrifici economici e di fiducia tecnica. Oggi più che mai le società devono trovare difendersi da chi cerca di speculare sul piano strettamente economico. Io ricordo ai più giovani che un calciatore dell'importanza tecnica e umana come Gigi Riva rinunciò ad ingaggi miliardari per continuare a giocare nel Cagliari. Io continuo a preferire quel calcio".