Cucchi: “La Juventus è favorita per lo Scudetto, ma occhio anche al Milan”

Intervistato da TuttoJuve.com, il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della lotta allo Scudetto del nuovo campionato: "La squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi e che ha dimostrato di essere la più forte d’Italia, non può che partire favorita. Forse però quest’anno qualcosa potrebbe cambiare, perché ci sono delle formazioni che si stanno attrezzando per essere più competitive rispetto al passato: in primis l’Inter, ma direi di tenere d’occhio anche Napoli, Milan, così come Atalanta e Lazio, che hanno dato la dimostrazione di essere delle squadre interessanti nell’ultima stagione”.