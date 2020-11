Cucchi: "Milan sotto tono, ha sbagliato la partita. Serata da archiviare in fretta"

Una brutta prestazione, "da archiviare in fretta". È questo, via <i>Twitter</i>, il commento di <b>Riccardo Cucchi</b>, storica voce di <i>Tutto il calcio minuto per minuto</i> dopo il 3-0 incassato dai rossoneri: "Prestazioni individuali sotto tono. A parte Bennacer e Kjaer, secondo me. Lille organizzato, dal buon pressing e veloce. Milan compassato e poco concentrato. La squadra di Pioli sbaglia la partita. Da archiviare in fretta".

