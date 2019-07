Cucci: "Da quando Berlusconi se n'è andato, non è più lo stesso Milan"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, il giornalista Italo Cucci ha parlato così del Milan: "I rossoneri hanno bisogno almeno di almeno un altro paio di rinforzi per avere un Milan in grado di recitare una parte importante in questo campionato. Da quando Berlusconi se n'è andato, non è più lo stesso Milan. La Juventus riesce a fare grandi cose perché è un azienda: tutti lavorano per la Juventus, e la Juve ringrazia"