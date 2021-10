Cudicini debuttò con il Milan in una sfida contro il Porto: era il 3 marzo 1993

Come riportato da Opta, Carlo Cudicini debuttò con il Milan in una sfida di Champions League giocata in casa del Porto risalente al 3 marzo 1993. Cudicini poi in carriera collezionò solo 3 partite con il Milan, tutte nella stagione 1992/1993 con Fabio Capello in panchina. Due di queste presenze furono in Champions, mentre una in Coppa Italia.