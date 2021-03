Cudicini: "Quando non c'è, Ibra manca sempre. Ha i colpi del grande campione"

Carlo Cudicini, intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, si è espresso sull'assenza di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra quando non c'è manca sempre, anche se la squadra in passato ha fatto buone prestazioni senza di lui. Ha fisicità, permette alla squadra di salire, ha i colpi da grande campione. Sapevo che avrebbe aiutato una squadra così giovane, ho pensato potesse facilitare la crescita dei giovani per avere questa mentalità".