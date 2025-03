Cugini: "Ci sono tanti grandi club che cambieranno e allenatori che aspettano una chiamata"

Durante l’appuntamento odierno con Maracanà su TMW Radio è intervenuto il giornalista Mimmo Cugini.

Vedi un progetto futuro in casa Milan?

“Nel Milan continua a esserci un gran casino, lo stesso casting sui direttori sportivi è imbarazzante per un club di questo livello. Continuiamo sulla stessa linea dall’inizio della scorsa stagione, dimenticando quello che è il livello del Milan. Se alla festa dei 125 anni non inviti Rivera e Maldini allora può succedere di tutto. Il mercato poi porta un’infinità di voci, ci sono tanti grandi club che cambieranno e allenatori che aspettano una chiamata".

Poi Cugini ha concluso...

Il Milan dovrebbe quantomeno sbrigarsi e pianificare presto quella che sarà la prossima stagione, specialmente se vuoi prendere un allenatore che non è impegnato. Devi bloccarlo e avviare subito il progetto tecnico”.

Per Inzaghi deve arrivare il rinnovo fino al 2028 anche senza titoli?

“Lo accosto alla situazione di Thiago Motta, noi purtroppo siamo sempre legatissimi ai risultati. Facciamo finta di non vedere, quello che stava facendo Thiago Motta alla Juventus era evidente a tutti. Sono serviti i ko con PSV ed Empoli poi le due sconfitte clamorose delle ultime due settimane, ma non servivano questi risultati per mettere in discussione il suo lavoro. La stagione di Simone Inzaghi è già di altissimo livello, non può essere messo in discussione. È una delle poche squadre in Europa ancora su tre fronti, qualche settimana fa era data morta da tutti con il Napoli che doveva volare non avendo impegni europei. Invece il Napoli ha perso punti e l’Inter è arrivata alla sosta con una grande vittoria a Bergamo. È vero che l’Inter giocherà il doppio delle partite degli avversari ad aprile, ma questo è un merito. L’Inter farebbe benissimo a confermarlo, potrebbe essere Inzaghi a decidere di cambiare. Magari in Italia non viene apprezzato, vengono esaltati altri allenatori ma a livello di gioco l’Inter sbaglia forse due partite l’anno. Se dovesse arrivare un’offerta che lo stuzzica magari dalla Premier ci può pensare”.