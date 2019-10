Cuoghi: "Ibra? Il Milan ne ha bisogno, non ci sono leader di personalità"

Stefano Cuoghi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua su un eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Dipende dalle condizioni finanziarie dell'operazione, perché sappiamo cosa cerca il fondo Elliott. Ritengo che sia un giocatore ancora determinante e il Milan ne ha bisogno. I rossoneri non sono scarsi, ma non c’è alcun leader di personalità. Nessuno nei momenti di difficoltà si fa dare palla per provare a risolvere la situazione. La classifica e le prestazioni dicono che sarà una stagione di sofferenza. Anche contro la Roma, che aveva tanti infortuni, si è fatta rimontare subito dopo il pareggio. Le squadre si costruiscono non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale".