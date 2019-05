Cuoghi: "Mi piace Giampaolo. Nel Milan serve un tecnico che non sappia solo gestire"

A Tuttomercatoweb.com è intervenuto Stefano Cuoghi, ex centrocampista milanista.

Come allenatore invece chi vorrebbe tra tutti quelli che vengono accostati ai rossoneri?

"Mi piace Giampaolo, è un allenatore che insegna calcio. Nel Milan serve un tecnico che non sappia solo gestire. E c'è bisogno di uno come lui, persona equilibrata e mai banale".

C'è l'incognita legata alla gestione di una grande piazza. Per Giampaolo sarebbe la prima volta...

"Altri ci sono stati senza avere i requisiti tecnici. Giampaolo ha avuto un momento negativo e poi ha saputo rialzarsi e ora si meriterebbe questa chance".