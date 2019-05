Cuoghi sul Milan: "Una squadra forte può essere costruita ugualmente"

Sembra davvero tutto da scrivere il futuro del Milan. Maldini deve decidere se accettare il ruolo di responsabile dell'area tecnica. E c'è da scegliere anche un allenatore. "E' chiaro che il Milan deve rientrare dal punto di vista finanziario e quindi non può operare come altri club. Da una società blasonata come quella rossonera ci si aspetterebbe qualcosa di diverso ma ora la situazione è questa", dice a Tuttomercatoweb.com Stefano Cuoghi, ex centrocampista milanista. "Le ultime gestioni non sono state buone e ora non ci si può misurare sul mercato secondo la tradizione del Milan. In ogni caso la squadra forte può essere costruita ugualmente, perchè le basi sono buone. Indipendentemente dalla partenza possibile di un pezzo pregiato. Credo che si possa anche aspirare ad entrare tra le prime quattro considerata la situazione della Roma e visto che l'Atalanta dovrà giocare in Champions e non è detto che si ripeta".