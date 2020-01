Cuoghi: "Todibo ha qualità ma è inesperto, bisogna capire la formula"

Stefano Cuoghi, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato di Todibo: "L'ho visto giocare solo con l'Inter. Si nota che ha qualità anche se è ancora inesperto. Al Milan la coppia centrale ora è formata da Musacchio e Romagnoli. L'argentino è un buon giocatore ma i rossoneri erano abituati ad altro. Difficile dare giudizi su un giocatore che non ho seguito con continuità però sembra bravo e c'è da capire quindi la formula con cui il Barcellona lo farà partire. Il Barça è una squadra top e se lo cede magari potrebbe anche esserci qualcosa sotto. Possono sbagliarsi pure loro ma magari non sono convinti, bisogna chiedersi perché eventualmente non vogliono contare su di lui per il futuro. Ripeto, va vista la formula con cui lo cedono (se a titolo definitivo o in prestito). Ad ora ho qualche dubbio".