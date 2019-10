Curva Sud, la donazione alla Fondazione Buzzi per l'Ospedale dei Bambini

La Curva Sud Milano ha reso noto, tramite un comunicato sul proprio sito, di una donazione effettuata a favore della Fondazione Buzzi per l'Ospedale dei Bambini", il cui testo è riportato qui di seguito:

"La Curva Sud Milano è da sempre vicina ai bisogni dei meno fortunati: quest’anno abbiamo voluto destinare il nostro aiuto ai più piccoli, attraverso una donazione a favore della “Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini”, che ha in progetto molte iniziative tra le quali l’ampliamento della sua struttura, per mettere a disposizione di tutti i bambini e della città, un ospedale all’avanguardia dove la ricerca scientifica e l’accesso alle cure di ultima generazione che utilizzano le tecnologie più avanzate, siano davvero alla portata di tutti.

I dettagli di suddette iniziative e le informazioni per tutti coloro che volessero contribuire a livello personale, sono disponibili sul sito internet della struttura (cliccate sul link in fondo all’articolo).



Si ringraziano tutti i ragazzi che appartengono alla Curva Sud, che mettono a disposizione la loro tessera nelle partite in cui non possono essere presenti allo stadio. Grazie al loro contribuito e alle offerte derivanti dalla nostra fanzina “Forti Sempre”, distribuita sulle scale del 2ºblu, riusciamo ad autofinanziare le nostre coreografie e a realizzare piccoli gesti di solidarietà come questo (per noi non è la prima volta e non sarà di certo l’ultima!).



Per la nostra città, nella nostra città…

Milano Siamo Noi!



CURVA SUD MILANO"