Patrick Cutrone spera di giocare dal primo minuto anche domani sera contro la Juventus e di tornare finalmente a segnare: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il giovane centravanti milanista non va in gol da oltre 80 giorni. L'ultima rete risale a metà gennaio quando siglò una doppietta sul campo della Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia.