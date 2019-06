Patrick Cutrone, in gol ieri contro il Belgio, non segnava dallo scorso 12 gennaio, quando piegò la Sampdoria con una doppietta nei supplementari, facendo avanzare il Milan in Coppa Italia. Da allora il classe '98 si è inceppato, ma va sottolineato come, dall'arrivo di Piatek, non ci siano state tante chances per mettersi in mostra. Il giovane attaccante si è dunque sbloccato dopo 161 giorni.