D'Amico su Donnarumma: "I sentimentalismi lasciano il tempo che trovano. Ognuno segue i propri interessi"

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati su Radio 24, il procuratore Andrea D'Amico ha parlato della situazione Donnarumma. Queste le sue parole: "I sentimentalismi lasciano il tempo che trovano. Di fronte ad offerte così importanti uno segue i propri interessi. Maldini non è stato tranchant. Sono dei professionisti, non mi piace nemmeno vedere i giocatori non esultare quando segnano contro la ex squadra"