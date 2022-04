D. Canovi sul prossimo mercato estivo: "Dal Milan mi aspetto qualcosa"

MilanNews.it

“I debiti sono aumentati, non diminuiti. E la guerra comporterà spese maggiori, non sono ottimista in vista del prossimo mercato”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Chi si muoverà?

“Dal Milan mi aspetto qualcosa. Dovrà intervenire anche la Lazio se non vuole perdere Sarri. E poi la Juve che perderà Dybala ma non vedo una Juve spendacciona. Potrà fare un mercato all’insegna dei parametri zero”.