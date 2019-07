D. Massara: "Bennacer esclude Veretout: l'algerino costerà circa 18 mln"

Dario Massara di Sky Sport ha parlato del mercato del Milan: "La Roma è davanti al Napoli su Veretout, perchè il Milan si sta concentrando sull'acquisto di Bennacer. L'acquisto dell'algerino escluderebbe l'arrivo del francese, perchè i rossoneri vorrebbero schierare Bennacer davanti alla difesa. Dovrebbe essere una cifra intorno ai 18 milioni o qualcosa meno. Vediamo se la fumata bianca ci sarà in serata. Lovren? Il Milan ha mandato degli osservatori a vederlo per cercare un approccio. Continua ad essere una pista per i rossoneri. Colpo mediatico? Al momento stanno arrivando giocatori molto funzionali al gioco di Giampaolo, per caratteristiche tecniche. E' possibile che con l'incasso di Donnarumma possa arrivare un altro giocatore, però bisogna capire cosa fare in attacco. Di sicuro non arriverà un colpo da 100 milioni, il Milan deve prima di tutto badare ai conti".