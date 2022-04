D. Rossi: "Tutte le partite sono determinanti, contro il Torino non sarà facile per il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sul prossimo impegno di campionato del Milan, che questa sera sarà ospitato dal Torino in occasione della trentaduesima giornata di Serie A: "Le partite sono tutte determinanti. Un pareggio in casa oggi è visto come una sconfitta. Il Torino è una squadra che darà del filo da torcere, per il Milan non sarà una partita facile”.