"Da Liedholm agli Invincibili", il cammino di avvicinamento ai 120 anni di Milan

Le celebrazioni per il centoventesimo anniversario dalla nascita del Milan si avvcinano e il club rossonero, con una tappa social fatta di diversi post, si avvicina a questa data così importante. Sull'account Twitter e Facebook del club, i rossoneri hanno postato un breve riassuntivo di alcuni frame di storia rossonera: dal Milan di Rocco a quello di Liedholm fino ad arrivare ai più recenti di Sacchi e Ancelotti. A didascalia di questo video, quindi, i rossoneri hanno lascitao la seguente frase: "La storia dell'AcMilan è anche la storia del calcio. Da Liddas agli invincibili: 120 anni di redefinzione del bellissimo gioco del calcio"

The history of #ACMilan is also the history of football. From Liddas to the Invincibles: 120 years of redefining the beautiful game

