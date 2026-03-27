Da Napoli, Chiariello: "Avrei voluto giocare domani mattina la partita con il Milan e rivedere l'Inter in campo"

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Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sul campionato: "Avrei voluto giocare domani mattina la partita con il Milan e rivedere l'Inter in campo, invece questa sosta fa bene all'Inter, perché recupererà Lautaro Martínez, che è il vero leader di quella squadra, non ne ha altri, non lo sono Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, il vero leader è Lautaro, non solo il calciatore più importante, il capocannoniere del campionato nonostante la lunga assenza. Con Lautaro è un'altra Inter e questa sosta aiuta l'Inter a recuperare Lautaro e Denzel Dumfries, che sono i due giocatori più importanti insieme a Dimarco. Si può leccare le ferite, distogliere l'attenzione e recuperare un minimo di condizione morale, perché è di tutta evidenza che l'Inter sta sentendo forte la pressione, ma forte, e non ha neanche un allenatore trascinante, un allenatore accomodante che ha saputo far recuperare tranquillità a un gruppo che era tutt'altro che tranquillo dopo la finale di Champions dell'anno scorso".

SI PASSA AL TRIDENTE?

Questa settimana il campionato farà spazio alla Nazionale, impegnata questa sera nella gara da dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord per accedere alla finale dello spareggio Mondiale. Massimiliano Allegri, a Milanello, sta lavorando a gruppo ridotto in vista di quella che, probabilmente, sarà la sfida spartiacque dell'intero campionato, la gara contro il Napoli del lunedì di Pasquetta. Una gara per capire chi sarà, fino all'ultima curva del campionato, l'anti Inter. La domanda, adesso, è una: con quale modulo giocherà Allegri? La gara contro il Torino ha dimostrato che i rossoneri sanno comportarsi molto bene anche con il 4-3-3, oltre che con il 3-5-2. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che fa il punto proprio sul cambio di modulo a gara in corso di Allegri contro i granata. Un cambio di modulo spesso invocato dai tifosi e che ha fatto vedere i propri punti di forza. Gli esterni, da Pulisic a Leao fino a Saelemaekers, hanno più possibilità di puntare l'uomo in campo aperto. Una disposizione tattica che, a seconda delle varie letture della gara, può offrire soluzioni tecnico-tattiche diverse. La domanda, in queste due settimane di sosta, sarà la seguente: Allegri riproporrà subito il 4-3-3 dall'inizio già a Napoli considerando i tanti benefici che ha portato contro il Torino? Il 3-5-2 ha comunque portato tantissimi punti in una stagione positiva, da capire se Allegri vorrà rischiare nella partita più importante del campionato oppure se riproporrà quel 3-5-3 che ha portato benefici nella stagione. Sicuramente questo schieramento tattico dà al tecnico livornese nuove opportunità a gara in corso, con alcune pedine che potranno beneficiare di questa disposizione. Sarà anche un modo per non rimanere bloccato in un modulo preciso, con Allegri che può permettersi nuovi accorgimenti tattici con i propri esterni, spesso sacrificati, che potrebbero avere un ruolo di primo piano. Contro il Napoli sarà il bivio della stagione: sarà 3-5-2 o 4-3-3 per Max Allegri?