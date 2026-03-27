G. Galliani: “Milan questione di cuore, ho il rossonero tatuato sulla pelle”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“Per me il Milan è una questione di cuore, è dove sono cresciuto, anche proprio Milanello, Via Turati. Fai conto che io finivo di studiare il pomeriggio verso le 18:00, andavo in ufficio in Via Turati con mio padre e con gli altri e assistevo a riunioni eccetera, quindi ho vissuto molto intensamente quegli anni. Sono stati anni meravigliosi, ho tantissimi ricordi e per questo ho il rossonero tatuato sulla pelle. C’era un gruppo che era una famiglia, si stava bene insieme”.