Da Napoli lamentele sull'arbitro Colombo, lombardo. Ma con lui il Milan non ha mai vinto

In queste ore che precedono la sfida tra Milan e Napoli, in programma questa sera a San Siro alle 20.45, stanno piovendo critiche e lamentele da parte dei tifosi partenopei per la designazione di Andrea Colombo, reo di essere un direttore di gara lombardo, della sezione di Como. Il club, come ha scritto Repubblica, è rimasto "sorpreso" dalla decisione (LEGGI QUI); mentre il giornalista Paolo Del Genio, di fede napoletana, su Radio Kiss Kiss ha chiesto che la gara di ritorno venga arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata, per "par condicio" (LEGGI QUI).

La realtà dei fatti però è molto diverso e basterebbe guardare i precedenti. Con l'arbitro Andrea Colombo il Milan si è incrociato in due occasioni, entrambe nella scorsa stagione. Risultati? Due sconfitte con tre espulsioni rossonere complessive. La prima con il Monza nello scorso febbraio: gara vinta per 4-2 dai brianzoli con il Diavolo in 10 per l'espulsione di Jovic a inizio secondo tempo. La seconda nel derby di aprile, perso dal Milan con due rossi nel finale a Theo e Calabria. Inoltre l'arbitro Colombo, a livello giovanile, fu protagonista nel 2018 di un caso spiacevole con alcuni giovani giocatori rossoneri, nel corso di un match di campionato contro il Chievo, insultati nel corso della gara: episodio per il quale fu squalificato per due mesi per "frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, RIccardo Tonin, Frak Cedric Tsadjout e Marco Romano Frigerio".

Non si vuole qui mettere in discussione l'operato dell'arbitro Colombo, ma solamente sottolineare che - come è normale che sia - non ci saranno favoritismi solamente per una o per un'altra squadra solamente per una questione territoriale.