Il Napoli sorpreso per la designazione di un arbitro lombardo

Per la partita di questa sera tra Milan e Napoli, che si giocherà alle 20.45 a San Siro, è stato designato come arbitro il signor Andrea Colombo, della sezione di Como. Come è noto, già dalla stagione scorsa la territorialità non è più un fattore vincolante per la designazione di un direttore di gara: in questo caso tra l'altro l'arbitro non è neanche di Milano o della provincia milanese ma di Como.

Eppure il Napoli si è lamentato della designazione, almeno stando a quanto riportato questa mattina da La Repubblica che nel suo pezzo accenna alla reazione del club partenopeo rispetto a questa designazione: "Gli ultimi arbitraggi non sono piaciuti agli azzurri e c’è stata un po’ di sorpresa per la designazione di stasera di un direttore di gara della sezione di Como: il lombardo Andrea Colombo. Altri veleni rischiano di far salire dunque la tensione nelle ultime ore della vigilia, da cui si è tenuto giudiziosamente alla larga Aurelio De Laurentiis”