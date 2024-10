Del Genio: "Mi piacerebbe che al ritorno ci fosse il napoletano Guida ad arbitrare"

Da Napoli sia i tifosi che la società (LEGGI QUI) non hanno preso bene la designazione dell'arbitro Andrea Colombo per il big match di questa sera tra i partenopei e il Milan che si disputerà a San Siro. Il motivo? Il direttore di gara è lombardo, più precisamente della sezione di Como. Un problema, quello della territorialità, superato dalla classe arbitrale già dalla passata stagione quando sono stati abbattuti questi muri regolamentari che impedivano a un arbitro di dirigere la squadra della sua città.

Eppure il giornalista di fede napoletana Paolo Del Genio, nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss ha commentato così: "Io in genere non do troppa importanza alle designazioni, è un argomento per me non prioritario. Colombo arbitrerà Milan-Napoli? Ok così, ma voglio dire solo una cosa. Mi piacerebbe che al ritorno ci fosse il napoletano Guida ad arbitrare Napoli e Milan. Nessuna dietrologia, lo dico solo per una questione di par condicio". Il signor Guida è infatti affiliato alla sezione di Torre Annunziata.